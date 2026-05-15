Unbekannte Täter stehlen Pedelec in Augsburg-Hochzoll: Polizei ermittelt

Augsburg (ots) – In Augsburg-Hochzoll kam es zu einem Diebstahl, bei dem ein oder mehrere unbekannte Täter ein Pedelec entwendeten. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, dem 12. Mai 2026, um 16:00 Uhr, und Donnerstag, dem 14. Mai 2026, um 09:00 Uhr in der Lechrainstraße.

Diebstahlschaden im mittleren vierstelligen Bereich

Der Wert des gestohlenen Pedelecs wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Aufgrund des hohen Sachwerts ermittelt die Polizei nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.