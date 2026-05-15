Zu schnell auf Vatertagstour: Viele Fahrer in Harburg gestoppt und sanktioniert

Am Vatertag, dem 14. Mai 2026, führte die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth eine gezielte Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei fiel der Streife ein Pkw mit Nördlinger Zulassung auf, der deutlich zu schnell unterwegs war.

153 km/h: Fahrer erwartet hohes Bußgeld

Der Fahrer des Pkw wurde mit einer erschreckenden Geschwindigkeit von 153 km/h, bereits abzüglich der Toleranz, gestoppt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Kontrollen auf der Staatsstraße 2221

Parallel zu dieser Geschwindigkeitsmessung führten mobile Einsatzkräfte Kontrollen im Bereich der Staatsstraße 2221 durch. Ein 21-jähriger Motorradfahrer deutscher Staatsangehörigkeit sowie zwei weitere Verkehrsteilnehmer wurden genauer überprüft. Der junge Motorradfahrer muss nun mit einem Bußgeld von 200 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.