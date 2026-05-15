Streit vor Nürnberger Bar: 35-Jähriger tritt auf 34-Jährige ein – Tatverdächtiger festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken

Streit vor Nürnberger Bar: 35-Jähriger tritt auf 34-Jährige ein – Tatverdächtiger festgenommen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In der Nacht auf Donnerstag, den 14. Mai 2026, ereignete sich vor einer Bar im Nürnberger Stadtteil Seeleinsbühl ein gewaltsamer Vorfall zwischen zwei Personen.

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Streit eskaliert vor Bar in Seeleinsbühl

Ein 35-jähriger Deutscher geriet mit einer 34-jährigen Frau polnischer Staatsangehörigkeit in einen Streit. Die Auseinandersetzung endete damit, dass die Frau zu Boden ging.

Polizei schreitet ein und nimmt Verdächtigen fest

Nach bisherigen Ermittlungen des Einsatzteams soll der Mann auf die am Boden liegende Frau eingetreten haben. Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West waren schnell vor Ort und nahmen den Tatverdächtigen fest. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und erhielt sofort medizinische Betreuung.

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde dem Verdächtigen eine Blutprobe entnommen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der Mann entlassen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

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Erstellt durch: Alexander Greil

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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