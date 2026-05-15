82-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz in Altdorf b. Nürnberg

Am Donnerstagmittag (14.05.2026) ereignete sich in Rasch, einem Ortsteil von Altdorf bei Nürnberg, ein tragischer Unfall, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer ums Leben kam. Der Mann war mit einem Pedelec unterwegs und verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfallhergang: Radfahrer stürzt in Rechtskurve

Gegen 12:15 Uhr fuhr der Senior mit seinem Pedelec die Straße „Am Kanal“ in Richtung Gspannberger Straße entlang. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte auf Schotter, wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt.

Sofortige Erste Hilfe-Maßnahmen ohne Erfolg

Passanten, die auf den Unfall aufmerksam wurden, leisteten sofort Erste Hilfe und riefen Rettungskräfte. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt letztlich nichts mehr für den Verunglückten tun. Die Wiederbelebungsversuche mussten erfolglos abgebrochen werden.

Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen

Die Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg hat die Ermittlungen zur genauen Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher