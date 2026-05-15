Polizei entdeckt bei Verkehrskontrolle in Berg zahlreiche Verstöße gegen Drogen- und Dokumentenrecht

Am Mittwoch führten Beamte des Polizeipräsidiums Oberfranken gemeinsam mit der Grenzpolizeigruppe der Verkehrspolizei Hof eine großangelegte Verkehrskontrolle durch. Die Maßnahme folgte auf einen Workshop zu „Drogen und Dokumentenkriminalität“ und erbrachte weitreichende Ergebnisse.

Unfall am Beginn der Kontrolle

Die Kontrollstelle an der Zollhalle in Berg startete mit einem unerwarteten Zwischenfall: Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr zu früh in die Halle ein und kollidierte dabei mit dem Rolltor, wodurch dieses vorübergehend beschädigt wurde.

Vielzahl an Verstößen aufgedeckt

Im Verlauf der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße. Es wurden zwei Verdachtsfälle von Urkundenfälschung im Zusammenhang mit gefälschten Führerscheinen und vier Fälle von Kennzeichenmissbrauch registriert. Außerdem wurden drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Hinzu kamen ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Drei Fahrzeugführer standen unter Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Sie erwartet jeweils ein Bußgeld von 500 Euro. Ein 45-jähriger Mann aus Polen überschritt sogar die Alkoholgrenze von 1,6 Promille. Er sieht nun einer Strafanzeige und einem Fahrverbot in Deutschland entgegen.

Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge vor Ort festgesetzt, und den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Während der Kontrollen waren auch drei Staatsanwältinnen der Staatsanwaltschaft Hof anwesend.