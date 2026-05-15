81-jähriger Eglinger seit 13. Mai 2026 vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

81-jähriger Eglinger seit 13. Mai 2026 vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Seit dem 13. Mai 2026 wird der 81-jährige Valentin Fagner aus Egling-Endlhausen vermisst. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Senior und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Inhalte im Überblick

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Herr Fagner verließ gegen 15.00 Uhr mit seinem blau-grauen Mercedes seine Wohnadresse. Zuletzt wurde er etwa eine Stunde später im Bereich Ebenhausen/Schäftlarn gesehen. Es besteht die Sorge, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ermittlungen der Polizei

Trotz intensiver Maßnahmen durch die Polizeiinspektion Wolfratshausen gibt es bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten.

Beschreibung des Vermissten und seines Fahrzeugs

Der Gesuchte ist etwa 175 cm groß, schlank, rasiert und trägt keine Brille. Bekleidet ist er mit einem Hut, einer braunen Tuchhose, einem hellblauen Hemd und einer dunkelblauen Jacke. Er ist mit einem Mercedes B-Klasse mit dem Kennzeichen TÖL-VF 105 unterwegs.

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Die Polizei fragt:

  • Wer hat den Vermissten oder dessen Fahrzeug nach dem 13. Mai 2026, 16.00 Uhr gesehen?
  • Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Herrn Fagner machen?
  • Wer hat andere relevante Informationen, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Telefonnummer 08171/42110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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