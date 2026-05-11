Unbekannte brechen in Miesbacher Druckerei ein: Fünfstelliger Bargeldbetrag gestohlen – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Unbekannte brechen in Miesbacher Druckerei ein: Fünfstelliger Bargeldbetrag gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In der Nacht auf Sonntag, den 10. Mai 2026, kam es zu einem Einbruch in einer Druckerei in Miesbach. Unbekannte Täter drangen zwischen 19.00 und 7.00 Uhr in die Räumlichkeiten der Firma Am Windfeld ein und öffneten gewaltsam mehrere Schränke, zwei Automaten sowie zwei Tresore. Ein Bargeldbetrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich wurde entwendet. Der verursachte Sachschaden wird ebenfalls auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

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Spurensicherung und Ermittlungen

Im Anschluss an den Vorfall übernahm noch vor Ort der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen. Unterstützt vom spezialisierten Spurensicherungsteam führt nun das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Miesbach, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen im Fall durch.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Miesbach und die Staatsanwaltschaft bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht auf Sonntag zwischen 19.00 und 7.00 Uhr im Bereich Am Windfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wer hat im Vorfeld in der Umgebung der Druckerei verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden dringend erbeten.

Bürger, die relevante Informationen besitzen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08025/299-0 bei der Kriminalpolizei Miesbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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