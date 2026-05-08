Einbruchserie im Gewerbepark Bad Aibling: Unbekannte entwendeten Bargeld aus neun Firmengebäuden

In der Nacht des 8. Mai 2026 ereigneten sich im Gewerbepark Marktfeld in Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, mehrere Einbrüche. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei ausschließlich Bargeld. Die Kriminalpolizei Rosenheim, die die Ermittlungen übernommen hat, ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Einbrüche im Gewerbepark Marktfeld

Nach aktuellen Informationen drangen ein oder mehrere Täter in den frühen Morgenstunden des Freitags zwischen etwa 0.00 und 3.00 Uhr gewaltsam in insgesamt neun Firmengebäude ein. Sie öffneten Fenster mit Gewalt, um sich Zutritt zu verschaffen, und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Sofortmaßnahmen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Bad Aibling durchgeführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Rosenheim unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim. Die Ermittler bitten dringend um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im genannten Zeitraum im Gewerbepark Marktfeld verdächtige Beobachtungen gemacht, insbesondere bezüglich abgestellter Fahrzeuge oder auffälliger Personen? Auch Informationen über verdächtige Vorgänge vor dem Tatzeitpunkt könnten wertvoll sein.

Kontakt zur Polizei

Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.