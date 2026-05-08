Geiselnahme in Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
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Geiselnahme in Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig

DTS Nachrichtenagentur
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In einer Bankfiliale in der Innenstadt des rheinland-pfälzischen Sinzig ist es ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag zu einer Geiselnahme gekommen.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Polizeipräsidium Koblenz bestätigte, dass der Einsatz seit 9 Uhr laufe. Spezialkräfte seien auf dem Weg, und Hubschrauber kreisten über der Stadt.

Am Morgen soll ein Geldtransporter vor der Bank vorgefahren und ein Mitarbeiter ausgestiegen sein, um die Bank zu betreten. Dabei soll ein bisher unbekannter Mann den Mitarbeiter abgefangen und bedroht haben, berichtet die “Bild”.

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Der Geiselnehmer und der Mitarbeiter befinden sich demnach im Tresorraum der Bank. Vor der Volksbank steht derzeit ein Großaufgebot der Polizei bereit, und der gesamte Innenstadtbereich wurde abgesperrt.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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