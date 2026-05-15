Zwei Mercedes Sprinter in Michelau in Flammen: Kripo sucht Zeugen für Brandstiftung, 100.000 Euro Schaden

Am frühen Freitagmorgen kam es in Michelau in Oberfranken zu einem Fahrzeugbrand in der Bismarckstraße. Zwei Mercedes Sprinter standen in Flammen, als Einsatzkräfte eintrafen. Die Kriminalpolizei Coburg untersucht den Vorfall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mögliche Folgebrand- und Umweltschäden

Durch die intensive Hitze wurden auch ein geparkter Opel Corsa beschädigt und im Bereich des Mühlbachs vorsorglich drei Ölsperren errichtet. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat daher die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die zwischen 3 und 4 Uhr morgens Beobachtungen im Bereich der Bismarckstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.