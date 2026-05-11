Garage in Mainleus brennt vollständig nieder – Zwei Verletzte mit Rauchvergiftung, 150.000 Euro Schaden

Am Montag geriet in Mainleus, Ortsteil Proß, eine Garage in Brand, was die Kriminalpolizei in Kulmbach auf den Plan rief. Ein aufmerksamer Bewohner bemerkte das Feuer kurz nach Mittag und alarmierte sofort die Einsatzkräfte.

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Die örtliche Feuerwehr sowie Beamte der Polizeiinspektion Kulmbach trafen rasch am Einsatzort ein. Trotz ihrer Bemühungen stand die Garage beim Eintreffen bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen des Feuers auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindert werden. Dennoch wurde die Garage vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Rauchvergiftung führt zu Krankenhausaufenthalt

Während des Vorfalls erlitten zwei Bewohner eine Rauchvergiftung und mussten zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Ursache ungeklärt – Ermittlungen laufen

Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Feuers zu klären.