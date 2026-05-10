Einbruch in Neustädter Fachmarkt: Unbekannte stehlen Wocheneinnahmen und hinterlassen hohen Sachschaden
Polizeipräsidium Oberfranken

Einbruch in Neustädter Fachmarkt: Unbekannte stehlen Wocheneinnahmen und hinterlassen hohen Sachschaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Neustadt bei Coburg zu einem Einbruch in einen Fachmarkt gekommen. Die unbekannten Täter entwendeten die Wocheneinnahmen und richteten erheblichen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

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Perfides Vorgehen der Täter

Laut den bisher vorliegenden Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher über einen Nebeneingang Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten die Büroräume. Besonders erschreckend: Die Täter öffneten auch den Tresor gewaltsam und stahlen daraus Bargeld.

Erheblicher Schaden entstanden

Sowohl der Sachschaden als auch der Entwendungsschaden belaufen sich jeweils auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt intensiv in diesem Fall und ist auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Zeugen gesucht

Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gebrannten Brücke bemerkt hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Kontakte können über die Telefonnummer 09561/645-0 hergestellt werden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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