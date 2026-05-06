Diebstahl im Solarpark Querenbach: Wechselrichter im Wert von 100.000 Euro gestohlen

STAMMBACH, LKR. HOF. Unbekannte Täter haben über das verlängerte Wochenende Anfang Mai mehrere hochwertige Bauteile aus einem Solarpark im Gemeindeteil Querenbach gestohlen. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Einbruch in Solarpark: Täter nutzen Fahrzeug zum Abtransport

Im Zeitraum von Donnerstag, 30. April 2026, bis Montag, 4. Mai 2026, drangen die Täter in den Solarpark ein, indem sie einen Metalldrahtzaun aufschnitten. Auf dem Gelände entwendeten sie mehrere Wechselrichter im Wert von rund 100.000 Euro. Dabei entstand ein zusätzlicher Schaden von 1.000 Euro. Zum Abtransport der gestohlenen Bauteile setzten die Diebe vermutlich ein größeres Fahrzeug ein.

Zeugenhinweise erbeten: Kriminalpolizei Hof sucht nach Verdächtigen

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Solarpark beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.