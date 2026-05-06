Höne will Trauschel als FDP-Generalsekretärin

Der NRW-FDP-Chef Henning Höne geht mit einer Generalsekretärs-Kandidatin ins Rennen um den FDP-Bundesvorsitz. Im Fall seiner Wahl zum Parteichef will er die Baden-Württembergerin Alena Trauschel für das Amt vorschlagen.

“Ich freue mich sehr, dass mit Alena Trauschel eine junge Frau mit Parlamentserfahrung mehr Verantwortung für die Freien Demokraten übernehmen möchte”, sagte Höne dem “Spiegel”. Trauschel stehe “für einen Neuanfang”, so Höne. Deshalb werde er sie im Falle seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden als Generalsekretärin der FDP vorschlagen.

Die heute 27-Jährige wurde 2021 als jüngstes Mitglied seit Bestehen des baden-württembergischen Landtags ins Südwest-Parlament gewählt. Höne tritt beim FDP-Bundesparteitag Ende Mai gegen Wolfgang Kubicki an. Sollte Kubicki gewinnen, will dieser den früheren bayerischen Landes- und Fraktionschef Martin Hagen zum Generalsekretär machen.

Trauschel sagte dem “Spiegel”, in einer Welt der lautstarken Populisten von links und rechts brauche es eine besonnene Reformpartei, die das ganze Land im Blick habe, statt Gruppen gegeneinander auszuspielen. Diese Rolle könne für sie nur die FDP erfüllen. Höne will zudem die bayerische Liberale Susanne Seehofer und die Hamburger Europaabgeordnete Svenja Hahn für das neue Partei-Präsidium vorschlagen.