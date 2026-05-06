Bedrohliches Plakat in Fichtelberg: Polizei sucht Zeugen zur Tat mit politischem Hintergrund

Die Gemeinde Fichtelberg im Landkreis Bayreuth sorgt derzeit für Schlagzeilen: Ein im Luftkurort platziertes Plakat mit vermeintlich bedrohlichem Inhalt hat die örtliche Polizei auf den Plan gerufen. Das Schild, das einen politischen Hintergrund vermuten lässt, wurde am Dienstag von den Behörden sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth und fahndet nach den unbekannten Verantwortlichen.

Plakat an zentraler Stelle entdeckt

Am Dienstagvormittag informierte die Kommunalverwaltung von Fichtelberg die Polizei Bayreuth-Land über das brisante Plakat. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen wurde das selbstgefertigte Schriftstück bereits einige Tage zuvor an der Abzweigung Gottesgab in der Fichtelberger Poststraße angebracht.

Politisch brisante Botschaft

Der Inhalt des Plakats richtet sich mit offenbar politisch motivierter und bedrohlich wirkender Botschaft an den aktuell amtierenden Bundeskanzler sowie an mehrere im Bundestag vertretene Parteien. Die Hintergründe des Plakats sind noch unklar, weshalb die Kriminalpolizei Bayreuth Ermittlungen eingeleitet hat.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die Informationen über den Verfasser oder die Anbringung des Plakats geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0921/506-0 zu melden.