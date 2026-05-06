Betrugserie bei Onlinebuchungen: Kripo Bayreuth ermittelt wegen Hotel-Account-Hack

Am Montag ereignete sich bei einem Hotel in Bayreuth ein umfangreicher Betrugsfall mit zahlreichen Onlinebuchungen. Die Bayreuther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrügerische Nutzung eines Buchungsportals

Innerhalb eines Zeitfensters zwischen 7 Uhr und 17 Uhr wurde über 100 verdächtige Buchungen registriert. Erste Ermittlungsergebnisse zeigen, dass unbekannte Täter sich unerlaubt Zugang zum Account des Hotels auf einem Onlinebuchungsportal verschafft haben. Dort boten sie die Hotelzimmer zu stark reduzierten Preisen an.

Kunden auf falsche Internetseiten gelockt

Viele Kunden buchten in der Annahme, ein besonders günstiges Angebot erhalten zu haben. Anschließend wurden sie von den Tätern unter dem Vorwand von Reservierungsproblemen kontaktiert. Ziel der Betrüger war es, die Kunden auf eine gefälschte Internetseite umzuleiten, um dort sensible Daten zu erlangen.

Reaktionen und laufende Ermittlungen

Das Hotel konnte den bereits angereisten Gästen alternative Unterkünfte anbieten. Die Kriminalpolizei Bayreuth untersucht den Vorfall wegen Verdachts des Betrugs.