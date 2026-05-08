Einbruch in Bamberger Wohnung: Bargeld gestohlen, Zeugen gesucht

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Bamberg: Täter entwenden Bargeld
Einbruch am Donnerstagmittag
Am Donnerstag, zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albrecht-Dürer-Straße in Bamberg ein. Die Einbrecher verschafften sich durch das Aufhebeln eines Toilettenfensters Zutritt zu den Räumlichkeiten.
Bargeld entwendet
Nachdem die Unbekannten die Wohnung durchwühlt hatten, entwendeten sie Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Den angerichteten Sachschaden am aufgebrochenen Fenster beziffern die Ermittler auf etwa 150 Euro.
Polizei bittet um Hinweise
Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.