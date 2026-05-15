Tödlicher Wohnungsbrand in Neumarkt: Mieterin stirbt, Feuerwehrmann verletzt

Am Donnerstagvormittag brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neumarkt i.d.OPf., Ortsteil Pölling, ein Feuer aus. Eine 58-jährige Bewohnerin überlebte den Vorfall trotz Reanimationsversuchen nicht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuge bemerkt Rauchentwicklung

Am 14. Mai, gegen 10:20 Uhr, bemerkte ein 63-jähriger Mann Rauch aus seinem vermieteten Mehrfamilienhaus aufsteigen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau informierte er die Anwohner, jedoch blieb eine 58-jährige Frau in ihrer Wohnung. Der Vermieter öffnete mit einem Zweitschlüssel ihre Tür, worauf dichter, schwarzer Rauch herausschlug. Die Bewohnerin reagierte auf Zurufe, kam jedoch nicht hinaus.

Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr begann schnell mit den Löscharbeiten und betrat unter Atemschutz die Wohnung. Sie brachten die Frau heraus, doch die umgehend eingeleitete Reanimation blieb erfolglos, noch bevor der Rettungshubschrauber eintraf.

Brandursache weiterhin unklar

Das Feuer wurde letztlich von der Feuerwehr gelöscht. Ein 34-jähriger Feuerwehrmann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Veröffentlicht am 15.05.2026 um 11:43 Uhr