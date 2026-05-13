Senior deckt Callcenter-Betrug in Neutraubling auf: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Ein 67-jähriger Bewohner aus Neutraubling hat einen versuchten Betrug durch einen vermeintlichen Callcenter-Mitarbeiter durchschaut und dadurch zur Festnahme zweier Verdächtiger beigetragen. Der Mann ging zum Schein auf die Forderungen des Anrufers ein und kontaktierte gleichzeitig die Polizei, die daraufhin einschritt.

Telefonbetrug Masche vereitelt

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, dem 12. Mai, gegen 14:00 Uhr, als der Rentner einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhielt. Der Betrüger wollte den Mann davon überzeugen, dass es in dessen Umgebung zu Einbrüchen gekommen sei und er seine Wertgegenstände und sein Bargeld aus Sicherheitsgründen an die Polizei übergeben solle. Eine Übergabe war für diesen Zweck vereinbart. Der Betroffene durchschaute die Betrugsmasche und informierte die Polizei, während er den Täter am Telefon hielt.

Erfolgreiche Festnahme in Neutraubling

Dank der guten Zusammenarbeit zwischen dem 67-Jährigen und der Polizei konnten vor dem Haus des Mannes in Neutraubling ein 29-jähriger Bulgare als mutmaßlicher Geldabholer und ein 30-jähriger Bulgare als vermutlicher Fahrer vorläufig festgenommen werden.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehle

Am folgenden Mittwoch wurden die beiden Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen das Duo, das anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten überführt wurde.