34-Jähriger in Augsburg wegen sexueller Belästigung und Ladendiebstahl verhaftet

Augsburg (ots) – Am Montagabend, den 11. Mai 2026, ereignete sich in einem Supermarkt in der Viktoriastraße ein Vorfall, bei dem eine 25-jährige Frau von einem 34-jährigen Mann unsittlich berührt wurde. Der Täter entwendete zudem Waren im höheren zweistelligen Wert aus dem Geschäft.

Haftrichter erlässt Haftbefehl

Bereits am darauffolgenden Dienstag, dem 12. Mai 2026, wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen sexueller Belästigung und Ladendiebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der 34-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. Ihm wird unter anderem sexuelle Belästigung und Diebstahl vorgeworfen. Der Beschuldigte verfügt über die deutsche Staatsangehörigkeit.