Unbekannter Täter verursacht 2.500 Euro Schaden an Augsburger Linienbus

Augsburg – Am Dienstagabend, dem 12. Mai 2026, ereignete sich in der Innenstadt von Augsburg eine Sachbeschädigung.

Unbekannter Täter wirft Stein auf Linienbus

In der Fritz-Koelle-Straße warf ein bisher unbekannter Täter gegen 21:15 Uhr einen Stein gegen eine Fensterscheibe eines Linienbusses. Die Scheibe zerbrach, und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Die Polizei hat Spuren gesichert und ist dabei, die vorhandenen Videoaufnahmen auszuwerten. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung laufen gegen den unbekannten Täter.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.