E-Scooter Simulator in Regensburg fördert Verkehrssicherheit bei Zweirad-Veranstaltung
Polizeipräsidium Oberpfalz

E-Scooter Simulator in Regensburg fördert Verkehrssicherheit bei Zweirad-Veranstaltung

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

In Regensburg haben E-Scooter längst Einzug in das Stadtbild gehalten. Mit ihrer steigenden Nutzung wächst jedoch auch das Unfallrisiko. Das Polizeipräsidium Oberpfalz begegnet diesem Trend mit gezielter Verkehrsprävention, unterstützt durch die Regensburger Verkehrswacht. Am 28. April 2026 fand die Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ statt, bei der der neue E-Scooter Simulator des Polizeipräsidiums im Fokus stand. Die Regensburger Verkehrswacht trug durch die Bereitstellung von Zubehör zu dem Projekt bei.

Inhalte im Überblick

Simulator-Premiere im Donaueinkaufszentrum

Erstmals wurde das Gerät bei der Veranstaltung „Zweiräder im Blick – E-Scooter im Griff“ im Donaueinkaufszentrum präsentiert. Besucher hatten die Möglichkeit, ihr Fahrverhalten praxisnah zu testen und typische Gefahrensituationen realitätsnah zu erleben – ohne dabei echtes Risiko einzugehen. In persönlichen Gesprächen erhielten die Teilnehmer wertvolle Informationen rund um das Thema Verkehrssicherheit.

Prominente Unterstützung für mehr Sicherheit

Polizeivizepräsident Robert Fuchs und Hermann Hirsch, Vorstand der Verkehrswacht Regensburg, begutachteten die Verkehrspräventionsaktion vor Ort und setzten ein klares Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Im Rahmen der Aktion informierten Polizeibeamte über Unfallprävention und sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

Kombination aus Praxis und Information entscheidend

Die Veranstaltung machte deutlich, wie wichtig die Kombination aus praxisnahen Angeboten, gezielter Information und Beratung sowie Verkehrskontrollen ist. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um Unfälle zu verhindern und das Sicherheitsbewusstsein bei der Nutzung von Zweirädern zu stärken.

- Anzeige -
Streit zwischen Häftlingen in Amberger JVA: Messerangriff sorgt für Verletzten
Regensburger Senior von falscher Polizistin um wertvolle Münzen betrogen – Kripo sucht Zeugen
“Regensburger Seniorin Opfer von ‘Enkeltrick’-Betrug: Polizei sucht Zeugen”
Mann in Hemau bei Streit schwer verletzt: Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung
Anstieg der Wildunfälle in der Oberpfalz erwartet: Polizei gibt Verhaltenstipps
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Bundesweite Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremen Bundesweite Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremen
Nächster Artikel BMW-Aufsichtsratschef: EU muss Teil der Abmachungen umsetzen BMW-Aufsichtsratschef: EU muss Teil der Abmachungen umsetzen

Folgen Sie uns

You Might also Like