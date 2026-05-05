Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (05.05.2026)
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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (05.05.2026)

DTS Nachrichtenagentur
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In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 1, 30, 33, 34, 43, die beiden “Eurozahlen” sind die 5 und die 10. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

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Der Eurojackpot wird seit 2012 gespielt, 19 Länder sind an der Lotterie beteiligt. Bei den Ziehungen am Dienstag und Freitag in Helsinki werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 gezogen und separat zwei von 12 Zahlen, die sogenannten “Eurozahlen”.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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