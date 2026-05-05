“GEO-Agentur seowerk mit Hauptsitz in Augsburg: Die drei Geschäftsführer Niko Steeb, Dr. Christopher Große und Andreas Schnurrer (v.l.n.r.). Die seowerk GmbH ist seit 2013 etablierter Anbieter von SEO und Pionier im Bereich Generative Engine Optimization.”

Wer heute nach Informationen sucht, wendet sich zunehmend von traditionellen Suchergebnissen ab. KI-Systeme wie ChatGPT oder Gemini liefern Antworten direkt. Die digitalen Vorreiter bei seowerk in Augsburg reagieren auf diesen radikalen Wandel: Als deutschlandweit agierende GEO-Agentur der ersten Stunde stellt seowerk vollständig auf GEO (Generative Engine Optimization) um.

Die Suchleiste bekommt Konkurrenz. Wo einst „zehn blaue Links“ die digitale Sichtbarkeit dominierten, bestimmen nun generative KI-Modelle, welche Marke erwähnt wird und welche in der Versenkung verschwindet. Für Unternehmen bedeutet das: Wer nicht in der KI-Antwort erscheint, existiert für viele Nutzer nicht mehr.

Augsburger GEO-Agentur seowerk: Expertise für die Antworten von morgen

seowerk GmbH mit Sitz im Herzen von Augsburg zieht daraus die logische Konsequenz. „Die Suche von Google verliert peu a peu Relevanz. Und selbst dort dominieren die AI Overviews. Wer heute nicht in KI-Sichtbarkeit investiert, findet morgen nicht mehr statt. Deshalb stellen wir alles auf GEO first um“, erklärt Geschäftsführer und GEO-Experte Niko Steeb. Gemeinsam mit Mitbegründer Andreas Schnurrer führt er das Unternehmen in eine neue Ära. Während klassisches SEO weiterhin die Grundlage bildet, liegt der Fokus nun auf Performance GEO.

Das Ziel: Unternehmen aus Augsburg, ganz Deutschland sowie globale Player so zu optimieren, dass sie von KI-Systemen als vertrauenswürdige Autoritäten erkannt und direkt in generativen Antworten vorgestellt werden.

Was seowerk als GEO-Agentur in Augsburg so besonders macht, ist ihr multidisziplinärer Ansatz. Technologie allein reicht nicht mehr aus, um eine KI zu „überzeugen“. Das Team vereint daher Kompetenzen, die in traditionellen Agenturen selten unter einem Dach zu finden sind:

Data Authority: Durch tiefgreifende technische Strukturen (Schema JSON) wird die Marke für die KI lesbar

Sprachliche Präzision: Interne Linguisten und Redakteure optimieren Inhalte speziell für die sprachliche Logik von Large Language Models (LLMs)

Digitale Reputation: PR-Fachleute und Social-Media-Experten sorgen für die notwendigen externen Signale auf Plattformen wie Reddit oder Wikipedia, die die KI als Relevanznachweis wertet

Von GEO zu AEO – Der nächste Schritt: Das Agentic Web und AEO

Doch das Augsburger Team blickt bereits weiter in die Zukunft. Indem es sich als Agentur für AEO (Agentic Engine Optimization) positioniert, bereitet seowerk seine Kunden auf das „Agentic Web“ vor. In dieser nahen Zukunft werden autonome KI-Agenten im Namen der Nutzer eigenständige Entscheidungen treffen und Käufe tätigen.

„Als Vorreiter sichern wir unseren bundesweiten Kunden schon heute ihren Platz in der digitalen Wirtschaft von morgen“, sagt Steeb. Dass dieser technologische Vorsprung aus Augsburg kommt, unterstreicht die Stärke der Stadt als Innovationsstandort.

Regional verwurzelt, national ganz vorne dabei

Obwohl die DNA von seowerk tief in Augsburg verwurzelt ist, agiert die Agentur mittlerweile als strategischer Partner für Unternehmen in ganz Deutschland, dem DACH-Raum sowie im europäischen Ausland. Die Mehrheit der Kunden kommt aus ganz Deutschland und vertraut auf die spezialisierte GEO-Expertise „Made in Augsburg“. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und die Nähe zu wichtigen internationalen Akteuren zu wahren, betreibt seowerk zudem eine zweite Niederlassung in München. Auf diese Weise verbindet die Agentur die Agilität eines Innovationszentrums mit der Schlagkraft einer bundesweiten Performance-Einheit.

Fazit für Unternehmen

Der Wechsel von SEO zu GEO ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Mit seowerk haben Unternehmen in der Region einen Partner an ihrer Seite, der die langjährige Erfahrung von „SEO-Experten der ersten Stunde“ mit der Forschung an modernsten KI-Systemen verbindet. Denn seowerks Gründer besitzen 20 Jahre Erfahrung in Suchmaschinenoptimierung und forschen seit “Tag 1” öffentlicher LLMs wie ChatGPT an GEO und der Sichtbarmachung KI-Systemen.