Kletterunfall in Sendling: Schwerverletzter nach 16-Meter-Sturz in Kletterhalle
Polizeipräsidium München

Kletterunfall in Sendling: Schwerverletzter nach 16-Meter-Sturz in Kletterhalle

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Donnerstag, den 14. Mai 2026, ereignete sich gegen 08:45 Uhr in einer Münchner Kletteranlage ein schwerer Unfall, bei dem ein 49-jähriger Münchner schwer verletzt wurde. Zusammen mit seinem 34-jährigen Kletterpartner aus Italien, der ebenfalls in München lebt, nahm der Mann an einer Klettertour teil. Beim Abseilen aus einer Höhe von 16 Metern kam es zu einem tragischen Vorfall.

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Ungebremster Sturz aus 16 Metern Höhe

Der 49-Jährige, der gesichert werden sollte, stürzte aus unerklärlichen Gründen ungebremst auf den Kiesboden, da das Sicherungsseil ohne Widerstand durch das Sicherungsgerät lief. Trotz eines beherzten Versuchs, das Seil mit den Händen zu stoppen, konnte der 34-Jährige den Absturz nicht verhindern und verletzte sich dabei leicht an den Händen.

Rettungskräfte im Einsatz

Der schwer verletzte Kletterer wurde umgehend von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, während sein Kletterpartner selbstständig einen Arzt aufsuchte. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun die Unfallursachen, nachdem sie den Vorfall vor Ort aufgenommen hat.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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