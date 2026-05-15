Wohnhaus in Aiglsbach brennt: Bewohner unverletzt, Sachschaden 500.000 Euro
Polizeipräsidium Niederbayern

Wohnhaus in Aiglsbach brennt: Bewohner unverletzt, Sachschaden 500.000 Euro

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.05.2026) ist in Aiglsbach, Lkr. Kelheim, ein Wohnhaus im Schwalbenäcker vollständig niedergebrannt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Inhalte im Überblick

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Sowohl die Anwohner als auch die beiden Hausbewohner bemerkten den Brand kurz nach Mitternacht am Freitag und alarmierten unverzüglich die Integrierte Leitstelle. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Die eingesetzten Feuerwehren löschten den Brand schnell, und die Nachlöscharbeiten waren gegen 03.30 Uhr beendet.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen. Derzeit findet eine Begehung des Brandorts statt, doch zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Challenge der Polizei in Straubing: Sporttest und Einblicke in den Polizeiberuf am 4. und 5. Juli 2026
Verkehrschaos am Brenner: Polizei warnt vor Staus und Sperrungen am 30. Mai 2026
Tödlicher Unfall auf Kreisstraße KEH 7: 31-Jähriger prallt mit AUDI gegen Baum
Tödlicher Baustellenunfall in Vilsbiburg: Arbeiter stürzt von Gerüst und stirbt an seinen Verletzungen
Jugendlicher nach Sexualdelikt in Straubing in Untersuchungshaft genommen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Kletterunfall in Sendling: Schwerverletzter nach 16-Meter-Sturz in Kletterhalle Kletterunfall in Sendling: Schwerverletzter nach 16-Meter-Sturz in Kletterhalle
Nächster Artikel Geparkter Pkw in Geslau durch technischen Defekt in Brand geraten: Sachschaden von 9.000 Euro und eine leichte Verletzung Doppelter Suizid in Sonnefeld: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Fund eines toten Paares

Folgen Sie uns

You Might also Like