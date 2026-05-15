Wohnhaus in Aiglsbach brennt: Bewohner unverletzt, Sachschaden 500.000 Euro

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.05.2026) ist in Aiglsbach, Lkr. Kelheim, ein Wohnhaus im Schwalbenäcker vollständig niedergebrannt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Sowohl die Anwohner als auch die beiden Hausbewohner bemerkten den Brand kurz nach Mitternacht am Freitag und alarmierten unverzüglich die Integrierte Leitstelle. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Die eingesetzten Feuerwehren löschten den Brand schnell, und die Nachlöscharbeiten waren gegen 03.30 Uhr beendet.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen. Derzeit findet eine Begehung des Brandorts statt, doch zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 500.000 Euro geschätzt.