Verkehrschaos am Brenner: Polizei warnt vor Staus und Sperrungen am 30. Mai 2026

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen am Samstag, den 30. Mai 2026. Grund dafür ist eine geplante Versammlung im Bereich der Brennerautobahn in Tirol, die zu umfassenden Verkehrsbeschränkungen führen wird. Die Polizei empfiehlt, an diesem Tag auf unnötige Fahrten Richtung Tirol zu verzichten.

Einschränkungen auf der Brennerautobahn erwartet

Von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr kommt es wegen der angemeldeten Versammlung auf der Brennerautobahn A 13 bei Matrei am Brenner zu erheblichen Verkehrssperren im gesamten Brennerkorridor. Diese Maßnahmen der österreichischen Behörden werden den grenzüberschreitenden Verkehr stark beeinflussen und auch das bayerische Straßennetz betreffen.

Große Rückstaus und Verkehrsüberlastungen prognostiziert

Sowohl im Vorfeld als auch während der Sperrzeiten erwartet man erhebliche Rückstaus und Verkehrsüberlastungen auf den Hauptverkehrsrouten in Richtung Tirol, insbesondere auf den Autobahnen und Landstraßen im südlichen Oberbayern. Die Tiroler Landesregierung und die Polizei im Bereich Passau raten dringend davon ab, nicht zwingend notwendige Fahrten in Richtung Tirol zu planen. Auch als Ausweichstrecken gedachte Routen, vor allem in Richtung Salzburg, werden wahrscheinlich überlastet sein und keine sichere Alternative darstellen.

Reisepläne anpassen empfohlen

Verkehrsteilnehmer sollten ihre Reisepläne entsprechend anpassen, auf nicht notwendige Fahrten verzichten oder, wenn möglich, einen anderen Zeitpunkt für ihre Reise wählen. Weitere Informationen finden Sie unter: Sperre des Brennerkorridors.