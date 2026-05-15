Challenge der Polizei in Straubing: Sporttest und Einblicke in den Polizeiberuf am 4. und 5. Juli 2026

Das Polizeipräsidium Niederbayern lädt junge Menschen auch in diesem Jahr zur “Challenge der Polizei” ein. Diese Veranstaltung bietet Interessierten die Möglichkeit, den Polizeiberuf hautnah kennenzulernen und sich sportlich zu messen. Die Challenge findet am Samstag, den 4. Juli 2026 und am Sonntag, den 5. Juli 2026, jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr, im Polizeipräsidium Niederbayern, Wittelsbacherhöhe 9/11, 94315 Straubing, statt.

Spannende Einblicke in den Polizeialltag

Teilnehmende erwartet ein vielseitiges Programm mit praxisbezogenen Übungen aus dem Polizeiberuf. Von Einsatzszenarien über die Sicherung von Tatortspuren bis hin zur Möglichkeit, eine Laserpistole zu testen, ist für jeden etwas dabei. Interessierte können zudem ihre Fitness beim offiziellen Sporttest der Bayerischen Polizei unter Beweis stellen. Zu den Disziplinen gehören Bankspringen, Bankdrücken, Pendellauf und der Cooper-Test (12-Minuten-Lauf). Ein spannender Siegerpreis winkt den Gewinnern: ein erlebnisreicher Nachmittag im September mit der Grenzpolizei, Verkehrspolizei und Wasserschutzpolizei.

Umfangreiche Beratung und Teilnahmevoraussetzungen

Vor Ort stehen Einstellungsberater und Kollegen vom Prüfungsamt bereit, um sämtliche Fragen zur Ausbildung und den Einstellungstests der Bayerischen Polizei zu beantworten. Die Challenge richtet sich an junge Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren, die mindestens einen mittleren Schulabschluss anstreben oder bereits den Quali mit Berufsausbildung abgeschlossen haben und sich in guter gesundheitlicher und körperlicher Verfassung befinden.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung bis zum 7. Juni 2026 erforderlich. Interessierte können sich per E-Mail an die jeweilige Einstellungsberatung oder telefonisch unter der Nummer 09421/868-1234 anmelden.