Verkehrschaos am 30.05.2026: Brennerautobahn bei Matrei gesperrt, Polizei warnt vor Fahrten nach Tirol
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Verkehrschaos am 30.05.2026: Brennerautobahn bei Matrei gesperrt, Polizei warnt vor Fahrten nach Tirol

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West warnt vor erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen am Samstag, den 30. Mai 2026. Grund dafür ist eine angekündigte Versammlung im Bereich der Brennerautobahn in Tirol, die zu umfangreichen Verkehrsbeschränkungen führen wird. Die Polizei rät dringend von nicht unbedingt notwendigen Fahrten in Richtung Tirol an diesem Tag ab.

Inhalte im Überblick

Umfangreiche Verkehrssperren auf der Brennerautobahn A13

Am 30. Mai 2026, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr, werden auf der Brennerautobahn A13 bei Matrei am Brenner im gesamten Brennerkorridor umfangreiche Verkehrssperren eingerichtet. Diese Maßnahmen der österreichischen Behörden haben erhebliche Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Verkehr, einschließlich des bayerischen Straßennetzes.

Erwartete Staus und Überlastungen

Schon im Vorfeld und während der Sperrzeiten wird mit erheblichen Rückstaus und Verkehrsüberlastungen auf den Hauptverkehrsrouten in Richtung Tirol gerechnet. Betroffen sind insbesondere die Autobahnen und Landstraßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Empfehlungen an Verkehrsteilnehmer

Basierend auf Informationen der Landesregierung Tirol empfiehlt die Polizei dringend, nicht zwingend erforderliche Fahrten nach Tirol am 30. Mai 2026 zu vermeiden. Auch Ausweichstrecken, besonders in Richtung Lindau und Salzburg, werden voraussichtlich stark überlastet sein und keine verlässliche Alternative darstellen. Verkehrsteilnehmer sollten ihre Reiseplanungen dementsprechend anpassen, auf unnötige Fahrten verzichten oder einen anderen Zeitpunkt wählen, wenn möglich.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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