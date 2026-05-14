Brand in Krumbach: Feuerwehr löscht Schuppen, 1.000 Euro Schaden

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, wurde die Feuerwehr Krumbach zu einem Brand eines Schuppens in einem Grundstück am Lexenrieder Weg in Krumbach gerufen. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Unklare Brandursache: Ermittlungen eingeleitet

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Krumbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Details sind momentan nicht bekannt.