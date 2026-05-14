Brand in Krumbach: Feuerwehr löscht Schuppen, 1.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Brand in Krumbach: Feuerwehr löscht Schuppen, 1.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, wurde die Feuerwehr Krumbach zu einem Brand eines Schuppens in einem Grundstück am Lexenrieder Weg in Krumbach gerufen. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Unklare Brandursache: Ermittlungen eingeleitet

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Krumbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Details sind momentan nicht bekannt.

Schwerer Unfall auf A96 bei Holzgünz: Pkw-Fahrerin schwer verletzt, Autobahn gesperrt
Gasleck bei Bauarbeiten in Illertissen schnell gestoppt – Keine Verletzten
Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage in Bad Wörishofen
Drei Unfälle auf A96 bei Lindau: Schnee führt zu erheblichen Sachschäden, Fahrer unverletzt
Anstieg der Straftaten in Lindau, aber hohe Aufklärungsquote bleibt überdurchschnittlich
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel AfD plant in Sachsen-Anhalt viele Posten-Neubesetzungen in Behörden AfD plant in Sachsen-Anhalt viele Posten-Neubesetzungen in Behörden
Nächster Artikel Selenskyj empfängt Thorsten Frei und BND-Präsident Selenskyj empfängt Thorsten Frei und BND-Präsident

Folgen Sie uns

You Might also Like