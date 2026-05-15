Brand in Bayreuther Klinikzimmer: 82-jähriger Patient unter Verdacht, keine Verletzten
Polizeipräsidium Oberfranken

Brand in Bayreuther Klinikzimmer: 82-jähriger Patient unter Verdacht, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein Brand in einem Patientenzimmer sorgte am Donnerstagabend in Bayreuth für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Inhalte im Überblick

Starke Rauchentwicklung im Krankenhaus

Um 21.30 Uhr schlug der Feueralarm im Krankenhaus an, nachdem Klinikpersonal eine starke Rauchentwicklung in einem Patientenzimmer entdeckt hatte. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird ein 82-jähriger deutscher Patient verdächtigt, Teile einer Matratze in Brand gesetzt zu haben.

Sicherheitsmaßnahmen im Krankenhaus

Da der Mann das Zimmer allein belegte, waren keine weiteren Patienten direkt betroffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden jedoch vorsorglich zehn Patienten von der betroffenen Station in andere Bereiche des Krankenhauses verlegt. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, allerdings ist das betroffene Patientenbett durch den Vorfall nicht mehr nutzbar.

Weiterführende Ermittlungen der Kriminalpolizei

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 82-Jährige in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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