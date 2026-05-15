Doppelter Suizid in Sonnefeld: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Fund eines toten Paares

In einem schockierenden Vorfall fand die Polizei am späten Donnerstagabend in einem Ortsteil von Sonnefeld, Landkreis Coburg, zwei Personen tot in einer Wohnung. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft sowie der Kriminalpolizei Coburg aufgenommen.

Angehöriger schlägt Alarm

Ein 40-jähriger Mann wandte sich um 21 Uhr besorgt an die Polizei in Neustadt bei Coburg. Der Mann gab an, dass sein im Landkreis Kronach lebender 68-jähriger Verwandter zuletzt depressiv gewirkt habe. Er vermutete, dass sich der Mann bei seiner 67-jährigen Lebensgefährtin in Sonnefeld, Landkreis Coburg, aufhielt. Daraufhin fuhr eine Polizeistreife zu dem Einfamilienhaus und entdeckte das Paar tot im Schlafzimmer.

Hinweise auf Suizidgeschehen

Die Ermittler fanden vor Ort Hinweise, die auf ein Suizidgeschehen hindeuten. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tragödie sind momentan Gegenstand der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei. Es gibt keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen an diesem Vorfall.

Intensive Spurensicherung und Betreuung

Kriminalbeamte aus Coburg führten noch in der Nacht umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg war eine Rechtsmedizinerin vor Ort, um den Fall zu untersuchen. Ein Kriseninterventionsteam stand dem Angehörigen unterstützend zur Seite.