Geparkter Pkw in Geslau durch technischen Defekt in Brand geraten: Sachschaden von 9.000 Euro und eine leichte Verletzung

In der Nacht zum Donnerstag, den 14. Mai 2026, geriet in Geslau ein geparkter Pkw in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, und die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Brand am späten Abend gemeldet

Anwohner bemerkten den Brand am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt stand der Motorraum des Fahrzeugs in der Hauptstraße bereits in Flammen. Der Fahrzeughalter und weitere Anwohner versuchten zunächst, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen.

Feuerwehr löscht den Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Geslau konnte das Feuer schließlich vollständig löschen. Laut Polizeiangaben wird derzeit von einem technischen Defekt im Motorraum ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Leichte Verletzungen durch Rauchgas

Ein Mann erlitt durch die Rauchentwicklung eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Erstellt durch: Alexander Greil