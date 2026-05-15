Polizeiaktion in Rosenheim: 16 Objekte wegen Kinderpornografie durchsucht, umfangreiches Beweismaterial gesichert

Die Kriminalpolizei Rosenheim hat am Mittwoch, den 13. Mai 2026, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein insgesamt 16 Objekte in der Stadt und im Landkreis Rosenheim durchsucht. Der Verdacht richtete sich auf den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte. Dabei sicherten die Ermittler Beweismaterial, darunter elektronische Geräte und Speichermedien.

Rückgang der Delikte in Rosenheim

Obwohl die Delikte im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie insgesamt angestiegen sind, zeigt sich in der Region Rosenheim ein Rückgang. Von 2024 auf 2025 sank die Zahl der Fälle um 38,2 Prozent von 212 auf 131.

Gezielte Ermittlungsmaßnahmen

Um diesen Rückgang zu fördern, arbeiten spezialisierte Arbeitsgruppen der Kriminalpolizeiinspektionen beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd eng mit den Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg zusammen. In Traunstein wurde hierfür eine spezialisierte Abteilung mit einer Gruppenleiterin und vier weiteren Staatsanwältinnen eingerichtet.

Durchsuchungen im Stadt- und Landkreisbereich

Richterliche Beschlüsse ermöglichten die Durchsuchungen an 16 Standorten, die von rund 25 Polizistinnen und Polizisten der Kriminalpolizei Rosenheim und der ZED Bad Aibling durchgeführt wurden. Die Ermittlungen richteten sich gegen 15 Männer und eine Frau im Alter von 14 bis 64 Jahren. Die sichergestellten Beweismaterialien werden derzeit von IT-Forensikern ausgewertet. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim führt die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein weiter.

Die Ermittlungsbehörden betrachten die Aktion als wichtigen Erfolg im Kampf gegen Kinderpornografie und betonen, dass sich Täter auch im anonymen Internet nicht sicher fühlen können. Die Ermittlungen dauern an.