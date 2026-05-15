Königsbrunn |  Unfall auf der B17 mit mehreren Fahrzeugen – Nordfahrspur gesperrt
Polizei & CoLandkreis AugsburgNewsletter

Königsbrunn |  Unfall auf der B17 mit mehreren Fahrzeugen – Nordfahrspur gesperrt

Presse Augsburg
Presse Augsburg
1 Minuten Lesezeit

Auf der B17 in Fahrtrichtung Norden hat sich zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn-Süd und Königsbrunn-Nord ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Nach ersten Informationen ist die Nordfahrspur derzeit vollständig gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr umzuleiten. Angaben zur Zahl der Verletzten oder zur Ursache des Unfalls liegen bislang noch nicht vor.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stauungen im betroffenen Abschnitt.

Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

- Anzeige -
Augsburger Panther holen Verteidiger Maximilian Glötzl
Experte: EZB könnte Zinsen 2026 noch zweimal erhöhen
Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.05.2026
34-Jähriger in Augsburg wegen sexueller Belästigung und Ladendiebstahl verhaftet
Augsburger Polizei nimmt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein fest
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.
Vorheriger Artikel So schützen sich Mietsuchende vor betrügerischen Inseraten So schützen sich Mietsuchende vor betrügerischen Inseraten
Nächster Artikel Ifo: Geschäftsklima im Wohnungsbau bricht ein Ifo: Geschäftsklima im Wohnungsbau bricht ein

Folgen Sie uns

You Might also Like