Auf der B17 in Fahrtrichtung Norden hat sich zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn-Süd und Königsbrunn-Nord ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Nach ersten Informationen ist die Nordfahrspur derzeit vollständig gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr umzuleiten. Angaben zur Zahl der Verletzten oder zur Ursache des Unfalls liegen bislang noch nicht vor.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stauungen im betroffenen Abschnitt.

Weitere Informationen folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.