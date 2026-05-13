Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.05.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung und Ladendiebstahl

Am Montag (11.05.2026) gegen 19.30 Uhr wurde eine 25-Jährige zunächst von einem 34-Jährigen in einem Supermarkt in der Viktoriastraße in unsittlicher Weise berührt. Im weiteren Verlauf wurde zudem festgestellt, dass der 34-Jährige Waren im höheren zweistelligen Wert aus dem Laden entwendete.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 34-Jährige am Dienstag (12.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen sexueller Belästigung und Ladendiebstahl gegen den Mann und setzte diesen in Vollzug. Der 34-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann u.a. wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Ladendiebstahls.

Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Montag (11.05.2026) war ein 30-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung bei dem 30-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 30-Jährige am Dienstag (12.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Trunkenheit in Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann und setzte diesen in Vollzug. Der 30-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der 30-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Am Mittwoch (13.05.2026), gegen 03:15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einem Taxi in der Donauwörther Straße.

Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 35–40 Jahre, circa 165–170 cm groß, dunkle Haare, schwarze Jacke und schwarzer Rucksack.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen einen unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hammerschmiede – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Sonntag (10.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Mühlhauser Straße.

In der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto am Autobahnseeparkplatz. Es entstand ein Schaden an der Fahrertüre in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Am Dienstag (12.05.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Fritz-Koelle-Straße.

Gegen 21:15 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen eine Scheibe eines Linienbusses. Diese zerbrach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und wertet derzeit Videoaufnahmen aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen einen bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.