Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.05.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung und Ladendiebstahl
Am Montag (11.05.2026) gegen 19.30 Uhr wurde eine 25-Jährige zunächst von einem 34-Jährigen in einem Supermarkt in der Viktoriastraße in unsittlicher Weise berührt. Im weiteren Verlauf wurde zudem festgestellt, dass der 34-Jährige Waren im höheren zweistelligen Wert aus dem Laden entwendete.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 34-Jährige am Dienstag (12.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen sexueller Belästigung und Ladendiebstahl gegen den Mann und setzte diesen in Vollzug. Der 34-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann u.a. wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Ladendiebstahls.
Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss
Am Montag (11.05.2026) war ein 30-jähriger Autofahrer alkoholisiert auf der Haunstetter Straße unterwegs.
Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung bei dem 30-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 30-Jährige am Dienstag (12.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Trunkenheit in Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann und setzte diesen in Vollzug. Der 30-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Der 30-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.
Oberhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl
Am Mittwoch (13.05.2026), gegen 03:15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einem Taxi in der Donauwörther Straße.
Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
etwa 35–40 Jahre, circa 165–170 cm groß, dunkle Haare, schwarze Jacke und schwarzer Rucksack.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen einen unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Hammerschmiede – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Am Sonntag (10.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Mühlhauser Straße.
In der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto am Autobahnseeparkplatz. Es entstand ein Schaden an der Fahrertüre in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Am Dienstag (12.05.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Fritz-Koelle-Straße.
Gegen 21:15 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen eine Scheibe eines Linienbusses. Diese zerbrach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und wertet derzeit Videoaufnahmen aus.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen einen bislang unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
REGION
Friedberg – Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf der A8
Am Dienstag (12.05.2026), gegen 08.45 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos. Es wurden zwei Personen verletzt.
Eine 30-Jähirge fuhr auf das vorrausfahrende Auto eines 52-Jährigen auf. Die 30-Jährige wurde schwerverletzt. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro.
Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mussten zwei Fahrstreifen für etwa 90 Minuten gesperrt werden.
Die 30-Jährige und der 52-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 30-jährige Autofahrerin.
Harburg – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 20.00 Uhr kam es in Ronheim zu einem Polizeieinsatz in einem Wohngebäude, welches von mehreren Personen bewohnt wird.
Daran waren mehrere Streifen, auch von umliegenden Dienststellen sowie aus Augsburg beteiligt.
In der Gemeinschaftsküche gerieten bereits gg. 19.00 Uhr zwei ungarische Staatsbürger, 65 Jahre und 53 Jahre alt, verbal und im weiteren Verlauf körperlich aneinander. Im Zuge dessen erlitt der jüngere der Beiden eine oberflächliche Schnittverletzung im Gesicht. Da bei der späteren Verständigung der Polizei, durch die Bewohner, der im Nachgang ermittelte Sachverhalt zunächst nicht klar war, fuhr die Polizei mit mehreren Streifen die Örtlichkeit an.
Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den älteren Kontrahenten nahmen die Polizeibeamten auf.
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