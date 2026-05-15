So schützen sich Mietsuchende vor betrügerischen Inseraten

Für viele Deutsche zählt die Wohnungssuche zu den belastendsten Erlebnissen, die sie durchmachen müssen. Hohe Mieten, wenige freie Wohnungen und endlose Wartezeiten bei Besichtigungen treiben viele Betroffene regelrecht in die Verzweiflung. Genau diesen enormen Druck, der durch die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt entsteht und viele Menschen in eine verzweifelte Situation treibt, nutzen Kriminelle gezielt und skrupellos aus, um mit täuschend echt wirkenden, gefälschten Immobilieninseraten ahnungslose Wohnungssuchende systematisch abzuzocken. Die Betrugsmaschen sind ausgeklügelt und die Schäden für Betroffene oft beträchtlich. Wer leichtfertig persönliche Daten, Bankverbindungen oder gar Kopien des Personalausweises an vermeintliche Vermieter übermittelt, läuft ernsthaft Gefahr, Opfer eines Identitätsdiebstahls zu werden, dessen Folgen oft erst spät bemerkt werden. Die Täter nutzen die auf diese Weise erbeuteten Daten anschließend dazu, um auf Kosten der ahnungslosen Betroffenen auf Shoppingtour zu gehen, Kredite in deren Namen aufzunehmen oder weitere schwerwiegende Straftaten zu begehen. Dieser Ratgeber erklärt Warnsignale und Schutzmaßnahmen gegen Betrug.

Typische Betrugsmaschen bei Wohnungsinseraten erkennen

Gefälschte Traumwohnungen zu Dumpingpreisen

Eine der verbreitetsten Methoden ist das Veröffentlichen von Inseraten, die schlicht zu gut klingen, um wahr zu sein. Vier-Zimmer-Altbauwohnung in München-Schwabing für 600 Euro kalt? Penthouse in Hamburg mit Elbblick für den Preis einer Einzimmerwohnung? Solche Angebote zielen darauf ab, möglichst viele Anfragen zu generieren. Die Täter verwenden dafür professionelle Fotos, die sie von seriösen Immobilienportalen oder aus Einrichtungskatalogen kopieren. Auf Portalen wie ohne-makler.net werden Inserate manuell geprüft, bevor sie online gehen – doch auf weniger gut überwachten Plattformen tauchen solche Fake-Angebote regelmäßig auf. Die Betrüger verlangen nach der ersten Kontaktaufnahme persönliche Unterlagen: Gehaltsnachweise, SCHUFA-Auskünfte, Kopien des Personalausweises. Diese Dokumente werden anschließend für Identitätsdiebstahl missbraucht.

Die Schlüssel-Trick-Masche mit Vorauszahlung

Ebenfalls beliebt ist eine Variante, bei der angebliche Vermieter behaupten, nicht vor Ort sein zu können. Häufig geben sie vor, im Ausland zu arbeiten oder aus gesundheitlichen Gründen keine Besichtigung durchführen zu können. Stattdessen bieten sie an, den Wohnungsschlüssel per Post zu verschicken – gegen eine Pfandzahlung oder Kaution, die vorab auf ein Konto überwiesen werden soll. Der Schlüssel kommt aber nie an, und das Geld ist unwiederbringlich verloren. Dass Online-Betrüger mit angepassten Strategien verschiedene Altersgruppen ansprechen, macht diese Masche besonders tückisch. Jüngere Wohnungssuchende fallen eher auf perfekt gestaltete digitale Inserate herein, während ältere Betroffene häufiger auf persönliche Ansprachen und vermeintliche Vertrauenswürdigkeit reagieren.

Die folgenden Warnsignale können auf ein betrügerisches Inserat hindeuten.

Der Mietpreis liegt deutlich unter dem ortsüblichen Niveau vergleichbarer Objekte. Die Fotos wirken wie aus einem Möbelkatalog – perfekt ausgeleuchtet, ohne persönliche Gegenstände. Der angebliche Vermieter drängt auf schnelle Entscheidungen und erzeugt künstlichen Zeitdruck. Zahlung wird vor Vertragsunterzeichnung oder Besichtigung verlangt. Kommunikation nur per E-Mail, oft in fehlerhaftem Deutsch mit auffälliger Grammatik. Eine persönliche Besichtigung wird unter fadenscheinigen Gründen wiederholt verschoben oder abgelehnt.

Wirksame Schutzmaßnahmen und digitale Sicherheitsmechanismen

Was Immobilienportale gegen Betrug unternehmen

Die großen Immobilienportale haben in den vergangenen Jahren ausgefeilte Mechanismen entwickelt, um betrügerische Inserate frühzeitig zu erkennen. Algorithmen analysieren Preisangaben, gleichen Bildmaterial ab und prüfen die Identität der Inserierenden. Verdächtige Accounts werden gesperrt und bei konkretem Betrugsverdacht direkt der Polizei gemeldet. Auch auf europäischer Ebene gibt es Bestrebungen, digitale Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen. Die EU hat mit dem Digital Services Act ein Rahmenwerk geschaffen, das Plattformbetreiber zu schnelleren Reaktionen auf illegale Inhalte verpflichtet. Wer sich über die europäischen Meldemechanismen für illegale Inhalte auf Plattformen informieren möchte, findet bei der EU-Kommission detaillierte Erläuterungen.

Hendrik Richter, Geschäftsführer von ohne-makler.net erklärt beispielsweise: “Die Kriminellen spielen mit der Wohnungsnot. Deshalb fallen leider immer wieder Menschen auf diese Masche herein. Wir schützen Suchende, die auf unserer Plattform nach einer passenden Wohnung suchen, durch eine Vielzahl von erprobten Maßnahmen, die sich in der Praxis bewährt haben, und prüfen darüber hinaus alle eingestellten Inserate sorgfältig und manuell, bevor sie für andere Nutzer sichtbar werden. Das schafft bereits eine größtmögliche Sicherheit.” Aber neben den Schutzmaßnahmen der Portale ist es auch so, dass jeder Einzelne selbst in der Verantwortung steht, wachsam zu bleiben und sich aktiv davor zu schützen, auf die typischen Maschen und Tricks, die Betrüger immer wieder anwenden, hereinzufallen. Richter rät dazu: “Suchende sollten bei auffällig günstigen Mieten, verdächtig perfekten ‘Katalogfotos’ oder plötzlichem Zeitdruck besonders wachsam sein. Spätestens dann, wenn der Vermieter oder die angebliche Vermieterin eine Zahlung noch vor dem eigentlichen Abschluss des Mietvertrags verlangt, sollte man den Kontakt sofort abbrechen und den Fall je nach Situation dem Portal oder der Polizei melden.”

Praktische Tipps für eine sichere Wohnungssuche

Neben den Schutzmechanismen, die von den Portalen bereitgestellt werden, um betrügerische Inserate zu erkennen und zu entfernen, liegt ein wesentlicher Teil der Verantwortung nach wie vor bei den Suchenden selbst, die aktiv dazu beitragen müssen, sich vor möglichen Betrugsversuchen zu schützen. Bevor man persönliche Unterlagen wie Gehaltsnachweise, Ausweiskopien oder Schufa-Auskünfte an einen unbekannten Vermieter versendet, lohnt es sich in jedem Fall, dessen Identität und Seriosität gründlich zu recherchieren, um sich vor möglichem Datenmissbrauch oder Betrug wirksam zu schützen. Prüfen Sie, ob die angegebene Adresse tatsächlich existiert. Lässt sich der Name des angeblichen Vermieters über öffentlich zugängliche Register, Handelseinträge oder auch über soziale Netzwerke verifizieren, sodass dessen Identität tatsächlich bestätigt werden kann? Eine einfache Rückwärtssuche der im Inserat verwendeten Fotos über gängige Suchmaschinen entlarvt häufig kopierte oder aus anderen Anzeigen übernommene Bilder, wobei das Ergebnis in der Regel innerhalb weniger Sekunden vorliegt.

Grundsätzlich sollte keine Geldzahlung ohne eine persönliche Besichtigung und ohne einen unterschriebenen Mietvertrag erfolgen. Seriöse Vermieter fordern niemals Kautionen oder Gebühren, solange der Mietvertrag nicht von beiden Seiten unterschrieben wurde. Auch die Übergabe von Ausweiskopien sollte grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn ein konkretes Mietverhältnis tatsächlich unmittelbar bevorsteht und beide Seiten sich bereits weitgehend einig sind, wobei selbst in diesem Fall darauf geachtet werden muss, dass sensible Bereiche, die für den Mietvertrag nicht relevant sind, vorher sorgfältig geschwärzt werden.

Wer trotz aller Vorsicht auf ein betrügerisches Inserat hereingefallen ist, sollte sofort handeln: Anzeige bei der Polizei erstatten, die Bank kontaktieren, um mögliche Rückbuchungen einzuleiten, und das betreffende Portal informieren. In Deutschland gibt es auf politischer Ebene inzwischen konkrete Überlegungen, die Strafverfolgung von Online-Betrug zu bündeln. So wird aktuell über die Einrichtung eines spezialisierten Anti-Scam-Zentrums auf Bundesebene diskutiert, um Ermittlungskompetenzen zu konzentrieren und Betroffenen schneller helfen zu können.

Wachsamkeit als bester Schutz auf dem Wohnungsmarkt

Die Betrugsfälle bei Immobilieninseraten nehmen seit Jahren in besorgniserregendem Ausmaß zu, wobei Kriminelle immer raffiniertere Methoden einsetzen, doch ebenso wachsen die Gegenmaßnahmen, die von Plattformbetreibern, Behörden und Verbraucherschutzorganisationen entwickelt und stetig weiter ausgebaut werden, um Betroffene besser zu schützen. Manuelle Prüfverfahren, die von geschulten Fachleuten durchgeführt werden, automatisierte Erkennungssysteme, die verdächtige Muster in Inseraten aufspüren, sowie strengere gesetzliche Rahmenbedingungen, die Plattformbetreiber zu mehr Sorgfalt verpflichten, bilden zusammen ein immer dichteres Sicherheitsnetz, das Betrügern das Handwerk zunehmend erschwert. Dennoch bleibt die eigene Aufmerksamkeit der wirksamste Schutzschild. Wer bei der Wohnungssuche einen kühlen Kopf bewahrt, die typischen Warnsignale betrügerischer Inserate ernst nimmt und sich nicht zu voreiligen Zahlungen oder Datenübermittlungen drängen lässt, reduziert das persönliche Betrugsrisiko auf ein Mindestmaß. Es gilt der Grundsatz: Lieber ein scheinbares Traumangebot aufgeben, als persönliche Daten und Geld an Betrüger zu verlieren. Wenn Unsicherheit besteht, hilft ein persönliches Gespräch mit den Verbraucherzentralen oder der örtlichen Polizeiberatung dabei, verdächtige Angebote richtig einzuordnen, mögliche Betrugsversuche aufzudecken und die passenden rechtlichen Schritte zeitnah einzuleiten.