Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.05.2026

Firnhaberau – Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Am Freitag (01.05.2026) gegen 22.00 Uhr kam es in der Firnhaberau zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer zwischen zwei Brüdern.

Ein 30-jähriger wurde im Zuge der Auseinandersetzung durch seinen jüngeren 28-jährigen Bruder schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am 02.05.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 30-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 28-jährigen Mann.

Nähere Details zum Tathergang sind Bestandteil der aktuellen Ermittlungen.

Der 28-Jährige und der 30-Jährige besitzen die kroatische Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Montag (04.05.2026) gegen 01.30 Uhr setzte in der Ulmer Straße / Haußerstraße ein bislang unbekannter Täter Pfefferspray gegen eine 40-Jährige ein.

Der bislang unbekannten Täter verfolgte die 40-Jährige zunächst, nachdem sie ihn in einem Hauseingang passierte. In der Folge setzte der Täter unvermittelt Pfefferspray gegen die Frau ein und verletzte sie leicht. Anschließend flüchtete er mit einem weißen Kinderfahrrad in Richtung Reesepark.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Täter.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Widerstand

Am Sonntag (03.05.2026) gegen 18.30 Uhr versuchte ein 43-Jähriger in der Wolfzahnstraße in wartende Autos einzusteigen. Hierbei versuchte er auch Türen aufzuziehen.

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann aggressiv und schlug nach den Beamten. Außerdem beleidigte der 43-Jährige die Beamten. Im weiteren Verlauf leistete der 43-Jährige massiv Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Hierbei verletzte sich der Mann und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 43-jährigen Mann.

Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – IPolizei ermittelt nach Sachbeschädigung

m Zeitraum von Sonntag (03.05.2026), 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Fensterscheiben einer Bar in der Wertachstraße.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Auto

Im Zeitraum von Sonntag (03.05.2026), 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto auf einem Parkplatz am Nordfriedhof auf.

Eine 49-jährige Frau stellte fest, dass die Beifahrerscheibe ihres weißen Opel Astra eingeschlagen wurde. Die Täter entwendeten daraus eine Handtasche samt Inhalt, darunter Bargeld und persönliche Dokumente. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Sonntag (03.05.2026) gegen 12.30 Uhr kam es an einer Straßenbahnhaltestelle im Alten Heuweg zu einer Körperverletzung.

Ein 23-jähriger Mann wurde ohne gültigen Fahrschein in einer Straßenbahn kontrolliert. Er reagierte aggressiv und griff die beiden Kontrolleure körperlich an. Die beiden Kontrolleure wurden leicht verletzt. Die Polizei brachte den 23-Jährigen zur Dienststelle. Auch hier verhielt sich der Mann aggressiv. Die Beamten brachten den 23-Jährigen anschließend in den Arrest. Da sich der 23-Jährige mehrfach versuchte selbst zu verletzen, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen den 23-jährigen Mann.

Der Mann besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Brandstiftung

Im Zeitraum von Sonntag (03.05.2026), 03.00 Uhr bis 10.00 Uhr, wurde vor einem Café in der Steingasse ein Sonnenschirm angezündet.

Durch die Flammen wurden auch Tische und Stühle beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Stadtbergen – Polizei ermittelt Autodiebstahl

Im Zeitraum von Donnerstag (23.04.2026), 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr entwendete ein 37-Jähriger in der Pferseer Straße ein Auto.

Der 37-Jährige öffnete den grauen KIA offenbar per Funk. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Das zur Fahndung ausgeschriebene Auto wurde später in Bulgarien sichergestellt. Ein 37-jähriger Mann aus Bulgarien wurde am Steuer des Fahrzeugs angetroffen.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Bandendiebstahls gegen den 37-jährigen Mann.

Der 37-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

Am Freitag (01.05.2026) im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in der Watzmannstraße.

Der Täter drang gewaltsam in die Wohnung ein und entwendete aus dem Wohnzimmer Wertgegenstände. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt – Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug und sucht Zeugen

Am Donnerstag (30.04.2026) wurde ein 84-jähriger Mann Opfer eines Trickbetrugs.

Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte den Mann zunächst auf dessen Festnetztelefon und erfragte dessen Handynummer. Anschließend erhielt der 84-Jährige einen Anruf auf seinem Mobiltelefon, bei dem ihm eine dramatische Geschichte erzählt wurde: Sein Bruder benötige dringend eine lebensrettende Operation, für die ein teures Medikament aus der Schweiz beschafft werden müsse. Der Täter übte erheblichen Zeitdruck aus und behauptete, der Neffe des Geschädigten habe bereits einen Teil des Geldes angezahlt, es werde jedoch noch eine größere Summe benötigt. Der 84-Jährige habe während des Telefonates den Neffen auch weinen hören.

Der 84-Jährige übergab durch die geschickte Täuschung des Täters Wertgegenstände im niedrigen sechsstelligen Bereich an eine weitere unbekannte Täterin.

Für die Fahrt zum Übergabeort benutzte der 84-Jährige die Straßenbahn zum Königsplatz und traf sich mit einer weiblichen Abholerin im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee 64. Die unbekannte Täterin kam aus der Eserwallstraße und kehrte nach der Übergabe dorthin zurück.

Sie wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 20 – 22 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet

Die Übergabe erfolgte zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen die bislang unbekannten Täter.

Zeugen, die sich im Tatzeitraum in der Straßenbahn oder im Bereich der Eserwallstraße oder Konrad-Adenauer-Allee aufgehalten haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

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