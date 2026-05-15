Brand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr löscht, niemand verletzt, 25.000 Euro Schaden, Ermittlungen wegen Brandstiftung
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Brand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr löscht, niemand verletzt, 25.000 Euro Schaden, Ermittlungen wegen Brandstiftung

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Augsburg – In einem Mehrfamilienhaus in der Hillenbrandstraße in Kriegshaber kam es am Mittwoch (13.05.2026) gegen 11:40 Uhr zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen erfolgreich löschen, und es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Inhalte im Überblick

Brandursache unklar

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Zeit wird auch wegen möglicher Brandstiftung ermittelt.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet um Mithilfe und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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