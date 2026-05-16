Großbrand in Lagerhalle in Vohburg: Sachschaden von 250.000 Euro, Pferde gerettet
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle in Vohburg: Sachschaden von 250.000 Euro, Pferde gerettet

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Vohburg an der Donau, im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, brach in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle im Ortsteil Pleiling aus. Der Besitzer entdeckte den Brand gegen 07:45 Uhr und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Inhalte im Überblick

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Vohburg, Wackerstein, Pleiling, Rockholding, Oberdolling, Münchsmünster, Ettling sowie des Technischen Hilfswerks und der Bayernoil eilten zum Einsatzort, um den Vollbrand zu bekämpfen.

Rettung der Tiere und Sachschäden

Der 65-jährige Rentner, dem die Halle gehört, konnte seine zwei Pferde noch rechtzeitig ins Freie auf eine Koppel bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro. Neben dem Gebäude und der auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage wurden auch mehrere Strohballen und weiteres Inventar durch das Feuer zerstört.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

- Anzeige -
Jürgen Dreiocker neuer Leiter der Polizeiinspektion Pfaffenhofen – Verabschiedung von Sandra Landes
Großeinsatz in Ingolstadt: Rauchentwicklung durch fahrlässige Brandstiftung in Wohnkomplex
Großeinsatz in Ingolstadt: Rauchentwicklung und Evakuierung nach Kellerbrand
Versuchter Handtaschenraub im Flughafenbus: 58-Jährige festgenommen
47-jähriger Mann tot an Ingolstädter Bushaltestelle gefunden: Polizei ermittelt Todesursache
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Cottbus steigt in 2. Bundesliga auf – Essen spielt Relegation Cottbus steigt in 2. Bundesliga auf – Essen spielt Relegation
Nächster Artikel Dänische Behörde: Gestrandeter Buckelwal “Timmy” ist tot Dänische Behörde: Gestrandeter Buckelwal “Timmy” ist tot

Folgen Sie uns

You Might also Like