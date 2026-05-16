Großbrand in Lagerhalle in Vohburg: Sachschaden von 250.000 Euro, Pferde gerettet

In Vohburg an der Donau, im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, brach in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle im Ortsteil Pleiling aus. Der Besitzer entdeckte den Brand gegen 07:45 Uhr und alarmierte umgehend die Feuerwehr.

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Vohburg, Wackerstein, Pleiling, Rockholding, Oberdolling, Münchsmünster, Ettling sowie des Technischen Hilfswerks und der Bayernoil eilten zum Einsatzort, um den Vollbrand zu bekämpfen.

Rettung der Tiere und Sachschäden

Der 65-jährige Rentner, dem die Halle gehört, konnte seine zwei Pferde noch rechtzeitig ins Freie auf eine Koppel bringen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro. Neben dem Gebäude und der auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage wurden auch mehrere Strohballen und weiteres Inventar durch das Feuer zerstört.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.