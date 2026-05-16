Friedliches Fußballfest in Regensburg: Polizei verhindert größere Zwischenfälle beim SSV Jahn-Spiel

Das Fußballspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Energie Cottbus am 16. Mai 2026 verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Insgesamt 15.210 Zuschauer verfolgten die Partie im ausverkauften Jahnstadion, wobei größere Zwischenfälle dank des abgestimmten Einsatzkonzepts und des umsichtigen Einschreitens von Polizei und Sicherheitsdienst verhindert werden konnten.

Fans reisten zahlreich an

Am Samstag, den 16. Mai 2026, um 13:30 Uhr trafen SSV Jahn und Energie Cottbus im Jahnstadion in Regensburg aufeinander. Rund 5.500 Energie-Cottbus-Fans reisten überwiegend mit Fanbussen an, begleitet von etwa 10.000 SSV Jahn Regensburg-Anhängern im Stadion. Bereits gegen 13:00 Uhr war das Stadion nahezu vollständig gefüllt. Trotz gezündeter Pyrotechnik in der ersten Halbzeit gestaltete sich die erste Phase des Spiels friedlich und ohne größere Vorkommnisse.

Feierlichkeiten der Cottbus-Fans nach Spielende

Nach dem Abpfiff begaben sich die Cottbus-Fans auf das Spielfeld, um mit ihrer Mannschaft den Aufstieg in die 2. Liga zu feiern. Einsatzkräfte begleiteten diese Aktion wie vorgesehen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Den Cottbus-Fans wurde der Raum bis zur Mittellinie freigegeben, um größere Gedrängesituationen zu vermeiden.

Wachsame Polizeipräsenz

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd war mit verstärkter Präsenz im Einsatz, unterstützt von der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Reiterstaffel sowie weiteren Oberpfälzer Polizeidienststellen. Dank umfassender Vorbereitung und eines abgestimmten Einsatzplans verlief der Einsatz geordnet und kontrolliert. „Durch das besonnene Verhalten der überwiegenden Mehrheit der Fans konnte ein friedlicher Fußballnachmittag gewährleistet werden“, so Einsatzleiter René Templin, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd.