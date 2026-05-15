Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (15.05.2026)
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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (15.05.2026)

DTS Nachrichtenagentur
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In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 1, 32, 33, 36, 37, die beiden “Eurozahlen” sind die 7 und 12. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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