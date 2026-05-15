Robin Wucher bleibt den EV Lindau Islanders treu

Die EV Lindau Islanders können weiter auf Robin Wucher bauen. Der Verteidiger hat seinen Vertrag beim Oberligisten verlängert und wird somit auch in der kommenden Saison das Trikot der Inselstädter tragen. Mit der Verlängerung setzt der Verein weiter auf Kontinuität in der Defensive.

Der 23-Jährige gehört inzwischen seit mehreren Jahren fest zum Kader der Islanders und hat sich zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.

Beruf und Eishockey erfolgreich kombiniert

Abseits des Eises hat Wucher zuletzt ebenfalls einen bedeutenden Schritt gemacht. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums ist der Defensivspieler inzwischen vollständig im Berufsleben angekommen. Genau diese Kombination aus Karriere neben dem Sport und leistungsorientiertem Eishockey entspricht der Philosophie der Islanders.

In Lindau wird seit Jahren darauf gesetzt, Spielern die Möglichkeit zu geben, Ausbildung oder Beruf mit semiprofessionellem Eishockey zu verbinden. Robin Wucher gilt dabei als ein weiteres Beispiel dafür, wie dieser Weg erfolgreich funktionieren kann und gleichzeitig eine nachhaltige Perspektive für die Zeit nach der aktiven Karriere schafft.

Sportlich weiter gereift

Auch sportlich konnte der Verteidiger in der vergangenen Saison einen weiteren Entwicklungsschritt machen. Mit mehr Ruhe, Übersicht und Stabilität überzeugte Wucher sowohl im Defensivverhalten als auch im Spielaufbau.

Trotzdem sieht der 23-Jährige weiterhin Potenzial zur Verbesserung und arbeitet konsequent an seiner Entwicklung – sowohl individuell als auch innerhalb der Mannschaft.

Bereits ein erfahrener Leistungsträger

Obwohl Wucher noch vergleichsweise jung ist, zählt er im Team der Islanders inzwischen bereits zu den erfahrenen Spielern. In der kommenden Saison geht der Verteidiger in seine inzwischen siebte Spielzeit im Oberliga-Team der Lindauer.

Mit bislang 221 Einsätzen für die Islanders bringt Robin Wucher nicht nur reichlich Erfahrung mit, sondern auch eine enge Verbundenheit zum Verein und zum Standort am Bodensee.

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