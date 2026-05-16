78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, dem 15. Mai 2026, wird ein 78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst. Der Vermisste ist 1,71 Meter groß, von schlanker Statur und hat einen grau-weißen Haarkranz sowie einen grau-weißen Bart. Zuletzt wurde er in einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke gesehen. Nach aktuellem Kenntnisstand verließ er um 15 Uhr das betreute Wohnen im BKH Günzburg und kehrte seitdem nicht zurück.

Polizei sucht nach möglichen Hinweisen

Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen Suchmaßnahmen im Raum Günzburg blieben ohne Ergebnis. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Fahndung nach dem Vermissten.

Kurzbeschreibung des Vermissten

Der vermisste Senior wird wie folgt beschrieben: 1,71 Meter groß, schlank gebaut, mit grau-weißem Haarkranz und Bart. Bekleidet war er zuletzt mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke.

Wer Hinweise zum Verbleib des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden.

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