78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe
GünzburgPolizei & CoPolizeipräsidium Schwaben Süd/West

78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Seit Freitag, dem 15. Mai 2026, wird ein 78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst. Der Vermisste ist 1,71 Meter groß, von schlanker Statur und hat einen grau-weißen Haarkranz sowie einen grau-weißen Bart. Zuletzt wurde er in einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke gesehen. Nach aktuellem Kenntnisstand verließ er um 15 Uhr das betreute Wohnen im BKH Günzburg und kehrte seitdem nicht zurück.

Inhalte im Überblick
© PP Schwaben Süd/West

Polizei sucht nach möglichen Hinweisen

Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen Suchmaßnahmen im Raum Günzburg blieben ohne Ergebnis. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Fahndung nach dem Vermissten.

Kurzbeschreibung des Vermissten

Der vermisste Senior wird wie folgt beschrieben: 1,71 Meter groß, schlank gebaut, mit grau-weißem Haarkranz und Bart. Bekleidet war er zuletzt mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke.

Wer Hinweise zum Verbleib des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. 

- Anzeige -

Mehr aus dem Landkreis Günzburg:

Unfall auf A8 bei Burgau: Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Ausweichmanöver

Unfall auf A8 bei Burgau: Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Ausweichmanöver
Auseinandersetzung in Augsburger Linienbus: 29-Jähriger schlägt Busfahrer in Oberhausen
21-Jähriger in Augsburg mit E-Scooter bei 1,4 Promille gestoppt
Unbekannte Täter stehlen Pedelec in Augsburg-Hochzoll: Polizei ermittelt
Brand in Augsburger Mehrfamilienhaus: Feuerwehr löscht, niemand verletzt, 25.000 Euro Schaden, Ermittlungen wegen Brandstiftung
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Traum von Europa platzt in Berlin – FC Augsburg beendet drittbeste Saison mit Niederlage Traum von Europa platzt in Berlin – FC Augsburg beendet drittbeste Saison mit Niederlage
Nächster Artikel Tödlicher Arbeitsunfall in Mühldorf am Inn: 51-jähriger Mann verstorben, Polizei ermittelt Tödlicher Arbeitsunfall in Mühldorf am Inn: 51-jähriger Mann verstorben, Polizei ermittelt

Folgen Sie uns

You Might also Like