Lottozahlen vom Samstag (16.05.2026)
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Lottozahlen vom Samstag (16.05.2026)

DTS Nachrichtenagentur
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In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 7, 11, 20, 23, 27, 30, die Superzahl ist die 9.

Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 5937243. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 845207 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

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In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto “6 aus 49” seit 1955 gespielt.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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