Tödlicher Arbeitsunfall in Mühldorf am Inn: 51-jähriger Mann verstorben, Polizei ermittelt
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Tödlicher Arbeitsunfall in Mühldorf am Inn: 51-jähriger Mann verstorben, Polizei ermittelt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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MÜHLDORF AM INN. Am Samstagvormittag, dem 16. Mai 2026, ereignete sich auf einem Betriebsgelände in Mühldorf am Inn ein tragischer Arbeitsunfall, bei dem ein 51-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Traunstein führt derzeit die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs.

Inhalte im Überblick

Unfallmeldung und Ermittlungen

Gegen 11.20 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Meldung über einen schweren Arbeitsunfall ein. Ein Mitarbeiter fand seinen 51-jährigen Kollegen in einem technischen Betrieb in Mühldorf am Inn bewusstlos zwischen Metallgegenständen eingeklemmt. Der herbeigeeilte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ermittlung und Gutachter

Die ersten polizeilichen Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn getroffen. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen. Zusätzlich wird zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen.

Aktueller Stand der Ermittlungen

Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter am Unfall. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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