ESV Kaufbeuren verlängert mit Jonas Fischer

Der ESV Kaufbeuren setzt weiter auf Kontinuität im eigenen Nachwuchsbereich. Stürmer Jonas Fischer hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird somit auch in der kommenden Saison für die Joker auflaufen.

Der 21-Jährige gehört inzwischen fest zum Profi-Kader des ESVK und nimmt weiterhin eine wichtige Rolle auf den U23-Positionen ein.

Vom Nachwuchs in Sonthofen zum Profi in Kaufbeuren

Die ersten Schritte auf dem Eis machte Fischer in seiner Heimat Sonthofen. Im Jahr 2018 wechselte der Angreifer schließlich in den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren und durchlief dort mehrere Altersklassen.

Der Sprung in den DEL2-Kader gelang ihm während der Saison 2023/2024 aus der U20-Mannschaft heraus. Seitdem sammelte der Linksschütze umfangreiche Erfahrung im Profibereich. Für den ESVK absolvierte Fischer bislang 68 Pflichtspiele in der DEL2.

Zusätzlich kam der junge Stürmer per Förderlizenz beim EV Füssen in der Oberliga Süd zum Einsatz. Dort stand er insgesamt 63 Mal auf dem Eis und konnte weitere Spielpraxis im Seniorenbereich sammeln.

Vierte Profi-Saison beim ESVK

Mit der Vertragsverlängerung geht Jonas Fischer nun in seine vierte Spielzeit als Profi beim ESV Kaufbeuren. Auch künftig wird er mit der Rückennummer 7 für die Joker auflaufen und weiterhin eine wichtige Rolle im Kader der Allgäuer übernehmen.

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