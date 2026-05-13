EV Füssen verlängert mit Felix Linden

Der EV Füssen kann auch in der kommenden Saison auf die Erfahrung von Felix Linden bauen. Der Verteidiger hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin das schwarz-gelbe Trikot tragen.

Mit seinen 32 Jahren zählt Linden zu den erfahrensten Spielern im EVF-Kader. Vor allem in der Defensive übernahm er in der vergangenen Spielzeit eine wichtige Rolle und sorgte als robuster Abwehrspieler für Stabilität. Gleichzeitig setzte er mit starken Pässen und seinem Schuss immer wieder offensive Akzente.

Rückkehr an den Kobelhang

Nach elf Jahren war Felix Linden vor der vergangenen Saison nach Füssen zurückgekehrt. Bereits im Nachwuchs des EVF spielte der Verteidiger erfolgreich und gewann 2010 die Deutsche Jugendmeisterschaft. Schon mit 17 Jahren stand er für die erste Mannschaft in der Oberliga auf dem Eis.

Im Laufe seiner Karriere sammelte Linden reichlich Erfahrung. Stationen waren unter anderem Leipzig, Weißwasser, Bayreuth, Regensburg, Rosenheim, Selb, Garmisch und Peiting. Dazu kommen bislang 211 Einsätze in der DEL2 sowie inzwischen 485 Oberliga-Partien.

Starke Zahlen in der vergangenen Saison

In der vergangenen Spielzeit war Linden der einzige Füssener Spieler, der alle 55 Saisonspiele absolvierte. Dabei erzielte der Verteidiger zwei Tore und bereitete 28 Treffer vor. Mit insgesamt 30 Punkten gehörte er zu den besten Scorern des Teams.