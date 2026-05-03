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ESV Kaufbeuren verstärkt Offensive mit Schwamberger

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der ESV Kaufbeuren treibt seine Kaderplanung weiter voran und präsentiert den ersten Neuzugang für den Sturm. Mit Tomáš Schwamberger kommt ein erfahrener Angreifer in die Wertachstadt, der sich bereits in der DEL2 bewiesen hat.

Der 26-jährige Deutsch-Tscheche wechselt vom EHC Freiburg nach Kaufbeuren. Zuvor stand er fünf Jahre bei den Eisbären Regensburg unter Vertrag und feierte dort große Erfolge: Neben der Oberliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die DEL2 gewann er in der Saison 2023/2024 auch die DEL2-Meisterschaft.

Konstant punktstarker Angreifer

In bislang 187 DEL2-Partien sammelte Schwamberger starke 92 Scorerpunkte. Der 1,75 Meter große und 78 Kilogramm schwere Stürmer gilt als laufstarker Arbeiter, der zugleich offensive Akzente setzen kann und damit gut ins Profil des ESVK passt.

Beim ESV Kaufbeuren soll der Linksschütze in der kommenden Saison eine zentrale Rolle im Angriff übernehmen. Auflaufen wird er künftig mit der Rückennummer 19 im Trikot der Joker.

 

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