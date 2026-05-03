Augsburger Panther holen Lambert aus Wolfsburg

Die Augsburger Panther haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der DEL präsentiert. Jimmy Lambert wechselt von den Grizzlys Wolfsburg in die Fuggerstadt und soll ab der Spielzeit 2026/27 die Offensive der Panther verstärken.

Für Lambert war Wolfsburg der Einstieg in den europäischen Eishockeymarkt. Im Januar 2025 schloss sich der 183 cm große und 84 kg schwere Rechtsschütze den Grizzlys an. In insgesamt 55 DEL-Partien sammelte der in Newcastle geborene Angreifer 13 Tore und 20 Vorlagen. Durch seine intensive und kontinuierliche Spielweise entwickelte er sich schnell zu einem wichtigen Leistungsträger und Publikumsliebling in der Autostadt.

Ausbildung und Stationen in Nordamerika

Vor seinem Wechsel nach Deutschland war Lambert in Nordamerika aktiv. Er spielte in der American Hockey League für Bridgeport und Providence sowie in der East Coast Hockey League für Worcester und Maine.

Seine Ausbildung erhielt der gebürtige Engländer mit kanadischem Pass in Kanada, bevor er an der renommierten University of Michigan vier Jahre in der NCAA auflief. Dort gewann er 2022 die Meisterschaft und trug in zwei Spielzeiten als Assistenzkapitän Verantwortung für sein Team.

Einschätzung der sportlichen Leitung

Sportdirektor Larry Mitchell lobt den Neuzugang deutlich: „Auch Jimmy Lambert verkörpert wieder den Spielertypen, den wir alle in unserem Trikot sehen möchten. Er spielt mit hoher Geschwindigkeit und Intensität, zeigt in jedem Wechsel großen Einsatz und stellt sich immer in den Dienst seiner Mannschaft. Jimmy kann scoren, ist im Sturm vielseitig einsetzbar und Rechtsschütze, was unserem Trainerteam zusätzliche Möglichkeiten bieten wird. Bill Peters hat sich deshalb sehr für diesen Transfer eingesetzt.“Bei den Augsburger Panther wird Jimmy Lambert künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen und die Offensive der Panther verstärken.

